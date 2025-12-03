Van com pacientes de Itaí se envolve em batida lateral em rodovia no interior

Uma van da Prefeitura de Itaí (SP) que transportava cerca de 10 passageiros se envolveu em uma colisão lateral com um carro na manhã desta quarta-feira (3). O acidente aconteceu no km 175 da Rodovia Otávio Pacheco de Almeida (SP-255), em Barra Bonita (SP).

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, a colisão lateral ocorreu após uma ultrapassagem. Houve uma interdição pontual, mas sem formação de congestionamento, e a via foi liberada em seguida.

Ao g1, a Prefeitura de Itaí informou que o carro envolvido no acidente estava no acostamento e entrou na rodovia, e houve a batida. Ninguém ficou ferido.

Os 10 passageiros, entre pacientes e acompanhantes, seguiam para consultas e exames em Bauru e Jaú. Após o acidente, eles foram levados ao destino por uma van de Tatuí. A Secretaria de Saúde de Itaí também enviou outro veículo para dar suporte ao grupo.

(Via portal g1 / imagem: Artesp)