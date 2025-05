Festival de Música Cristã “Vai Dar Louvor” encantou o público itapevense

A grande final do Festival de Música Cristã Vai Dar Louvor aconteceu no sábado (17), no coreto da Praça Anchieta. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Cultura.

Grandes músicos locais e de toda a região compuseram suas canções e interpretaram louvores emocionantes. A festividade também contou com barracas de alimentos para os espectadores. “Foi um dia muito especial com toda a sua família, com muita música, louvor e o mais importante: A presença de Deus”, destacou a organização do evento.

Parabéns a todos os participantes, vencedores e equipe organizadora.