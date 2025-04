Vai Dar Louvor: 4ª Audição do Festival de Música Cristã promete noite de emoção e espiritualidade

Itapeva se prepara para mais uma noite inesquecível com muita música, louvor e adoração a Deus! Neste sábado, dia 05 de abril, às 20h, a Catedral Sant’Ana será palco da 4ª audição do Festival de Música Cristã “Vai Dar Louvor”. O evento promete emocionar o público com apresentações inspiradoras de músicas autorais que exaltam a fé, a espiritualidade, a devoção e nos aproximam de Deus.

O adágio “quem canta reza duas vezes” nunca foi tão vivo, pois cerca de 10 compositores subirão ao palco para compartilhar suas canções inéditas, trazendo letras profundas e melodias que tocam o coração. Mais do que um festival musical, “Vai Dar Louvor” é uma experiência de encontro com Deus, repleta de momentos de reflexão, oração e espiritualidade.

A atmosfera envolvente da Catedral Santana promete proporcionar um cenário perfeito para essa jornada de emoção e inspiração. Se você ama a música cristã e busca uma noite de louvor autêntico, não pode perder essa oportunidade!

Marque na agenda e venha viver essa experiência de fé e arte. A quarta audição do Festival “Vai Dar Louvor” está imperdível.

(Via @vaidarlouvor)