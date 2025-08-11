ATENÇÃO: Oportunidade de emprego!

Burger King abre vagas em Itapeva

Confira as especificações e candidate-se! ⚠️

VAGAS ABERTAS – BURGER KING

Empresa: Burger King

Telefone: (16) 99132-5265

Atendente de Loja – 35 VAGAS (CLT – Tempo Integral)

Turnos disponíveis: Diurno: 08h00 às 16h20 – Noturno: 15h00 às 23h20 – Madrugada: 18h00 às 04h20

Salário: R$ 1.420,20 (180h) a R$ 1.735,80 (220h) por mês

Pagamento adicional: 13º salário – Hora extra – Adicional noturno (conforme o turno)

Responsabilidades: Atendimento ao cliente – Operação de caixa – Preparo e montagem de alimentos – Limpeza e higienização – Apoio geral às atividades da loja

Requisitos: Ensino Médio completo ou cursando – Disponibilidade de horário (diferencial) Não é necessário ter experiência

Benefícios: Vale-transporte – Vale-alimentação – Trilha de carreira (plano de crescimento interno)

Assistente de Loja – 4 VAGAS (CLT – Tempo Integral)

Turnos disponíveis: Diurno: 08h00 às 16h20 – Noturno: 15h00 às 23h20 – Madrugada: 18h00 às 04h20

Salário: R$ 2.610,00

Pagamento adicional: 13º salário Hora extra – Adicional noturno (conforme o turno)

Responsabilidades: Gerenciamento de turno – Liderança de equipe Foco em metas e objetivos – Foco em CMV – Controle de custos e estoque – Garantia de segurança alimentar e limpeza

Requisitos: Maior de idade – Ensino Médio completo – Disponibilidade de horário – Experiência em liderança (diferencial)

Benefícios: Vale-transporte – Vale-alimentação – Trilha de carreira (plano de crescimento interno) – Assistência médica – Convênios e descontos comerciais

Interessados:

WhatsApp: (16) 99132-5265

E-mail: [email protected]