Sebrae-SP abre vaga de estágio no Escritório Regional Sudoeste Paulista

Estágio é em Itapeva com bolsa de R$ 2.180,00 e benefícios; oportunidade é voltada a estudantes de Administração, Engenharias, Contábeis e áreas afins

O Sebrae-SP anunciou a abertura de inscrições para o processo seletivo de estágio no Escritório Regional Sudoeste Paulista, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro em Itapeva. A oportunidade é voltada a estudantes do ensino superior que desejam desenvolver suas habilidades em um ambiente voltado ao empreendedorismo e à inovação. As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro.

A vaga oferece bolsa-auxílio de R$ 2.180,00, além de vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e assistência médica. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Entre as principais atividades estão o cadastro de clientes no sistema RAE, o apoio em eventos e treinamentos, a organização de materiais e salas de reunião, além do apoio em controles internos, especialmente por meio de planilhas em Excel. Podem se inscrever estudantes a partir do primeiro semestre dos cursos de Administração de Empresas, Engenharias, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e áreas correlatas. É desejável ter conhecimento no Pacote Office.

O processo seletivo será dividido em várias etapas, incluindo triagem de inscrições, análise curricular e entrevista online. Apenas 30 currículos serão analisados e de 8 a 12 candidatos serão chamados para entrevistas. O resultado será divulgado por e-mail entre três e cinco dias após essa etapa.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, o programa de estágio é uma porta de entrada para jovens talentos que buscam fazer a diferença no desenvolvimento local. “O Sebrae-SP acredita no potencial transformador da juventude e busca oferecer um espaço de aprendizado prático, colaborativo e inspirador. Queremos jovens que tenham vontade de aprender, contribuir e crescer junto com a instituição”, afirma.

Wilson destaca ainda que a instituição busca perfis diversos, com diferentes formações e experiências. “Mais do que conhecimento técnico, valorizamos pessoas com iniciativa, espírito empreendedor e desejo de gerar impacto positivo nas comunidades onde atuamos”, completa.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online, disponível no link https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Trabalhe%20Conosco/Vagas%202025/E83_2025%20Comunicado.pdf.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].