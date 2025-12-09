Vacinação contra VSR para gestantes será iniciada em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa iniciará a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) nas Unidades de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A vacina VSR é indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna (não deve estar em trabalho de parto). A aplicação é feita em dose única a cada gestação e tem como objetivo proteger mãe e bebê contra doenças respiratórias, como bronquiolite e pneumonia.

Para ser vacinada, é necessário apresentar:

– Caderneta de vacinação

– Cartão do pré-natal

– Documento com foto e CPF

A Secretaria de Saúde reforça sobre a importância da ação. “Gestantes, sua imunização vale por dois! “, destacou a equipe da Saúde Municipal, salientando a importância da vacina para a saúde do bebê nos primeiros meses de vida. A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde do município. Para mais informações, a população pode procurar a sua Unidade de Saúde.