Capão Bonito amplia horários de vacinação para facilitar o acesso da população

A Prefeitura de Capão Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou uma excelente notícia para a população: a ampliação dos horários de vacinação em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A medida foi pensada especialmente para atender aqueles que têm dificuldade de se deslocar aos postos durante o horário comercial, garantindo que todos tenham acesso à proteção contra doenças preveníveis.

A partir de agora, a UBS Vila Aparecida estará com a sala de vacinação aberta até as 20h, todas as segundas-feiras.

Já a UBS Vila São Paulo funcionará com atendimento estendido até as 19h, às quartas-feiras.

A vacinação está disponível para crianças, adolescentes, adultos e idosos, conforme o calendário vacinal vigente e as campanhas em andamento.

Para receber a vacina, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento com foto.

Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação é uma das formas mais eficazes de proteger a população contra diversas doenças. Manter a caderneta de vacinação atualizada é um gesto de cuidado individual e coletivo.

“É um ato de amor e responsabilidade. Queremos que ninguém fique sem se proteger por falta de tempo”, destacou a equipe da pasta.

A prefeitura também faz um apelo à comunidade para que compartilhe a informação com amigos, vizinhos e familiares, ampliando o alcance da campanha e promovendo a saúde pública.

(Via Prefeitura de Capão Bonito)