No último final de semana, o Ginásio da CCE foi palco de um grande encontro de capoeiristas, cultura e aprendizado no V EDUCAGINGA 2025. Com a presença de grandes mestres e a energia contagiante dos participantes, o evento trouxe workshops, batizado, troca de graduação e um incrível festival de acrobacias, reforçando o poder transformador da capoeira. Além da troca de experiências e muito gingado, a ação teve um caráter solidário, incentivando a doação de leite àqueles que precisam.