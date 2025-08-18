Neoenergia Elektro concluiu instalação de usina solar em Secretaria de Saúde de Itapeva

Com investimento de R$ 244 mil, projeto visa incentivar uso de energia limpa no prédio público do município de Itapeva

A Neoenergia Elektro concluiu a instalação de uma usina solar fotovoltaica no telhado da Secretaria de Saúde, situado no município de Itapeva. Com a energização da usina, a unidade utiliza energia limpa e renovável. Este avanço não apenas promove a sustentabilidade, mas também traz alívio financeiro ao reduzir o valor das faturas de energia elétrica, permitindo que os recursos sejam dedicados a outras finalidades.

Com o investimento estimado de R$ 244 mil, realizado através do Programa de Eficiência Energética (PEE) da distribuidora, regulado pela Aneel, a Neoenergia Elektro implementou uma usina solar fotovoltaica de 79,56kWp. Com uma estimativa de produção de 109 MWh/ano, o sistema solar fotovoltaico instalado proporcionará uma economia anual estimada de R$ 94 mil.

Vantagens – O sistema fotovoltaico é uma fonte limpa de energia, uma vez que sua produção é baseada na irradiação da luz solar, e a geração de eletricidade é possível mesmo em dias nublados ou chuvosos. Esta iniciativa está alinhada e faz parte do compromisso da Neoenergia Elektro com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto de 17 temas e 169 metas estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas para alcançar um mundo mais sustentável. A instalação de painéis fotovoltaicos está diretamente ligada ao ODS 7, que visa promover uma energia acessível e limpa.

Sobre a Neoenergia Elektro – A Neoenergia Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia e responsável pela distribuição de energia de 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).