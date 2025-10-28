Funcionários da UPA são desacatados durante atendimento em Itapeva

Na manhã do último sábado, 25 de outubro, antes das 7h, uma ocorrência de desacato a servidor público foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações, um enfermeiro foi alvo de ofensas e ameaças por dois indivíduos exaltados, que atrapalhavam o trabalho da equipe de enfermagem e chegaram a tentar agredi-lo fisicamente.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e prestou apoio na contenção dos homens. Durante a abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência de desacato contra funcionário público no exercício de suas funções foi formalmente registrada.

O caso, lamentável, evidencia a importância do respeito aos profissionais da saúde, que diariamente enfrentam situações de tensão enquanto prestam atendimento à população.