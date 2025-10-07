Um ano das eleições de 2024: prefeita e presidente da Câmara celebram a conquista

Neste dia 6 de outubro, a prefeita de Itapeva, coronel Adriana Duch, celebrou um ano desde sua eleição nas urnas municipais de 2024. A data marca um importante momento de reflexão sobre o trabalho desenvolvido à frente do Executivo e os avanços conquistados em diversas áreas do município, desde os administrativos até os trabalhos mais visíveis como limpeza urbana.

“O tempo passou rápido! Sinto-me imensamente feliz em poder fazer a diferença na vida das pessoas como Prefeita de Itapeva. Com fé em Deus, sei que ainda há muito a ser feito, e que cada servidor e cada cidadão tem um papel importante nessa caminhada. Juntos, com amor, dedicação, trabalho, verdade e bênçãos divinas, construiremos a Itapeva da Prosperidade que todos desejamos”, declarou Adriana Duch.

A data também foi lembrada pelo vice-prefeito Generci Neves e pelo presidente da Câmara, Marinho Nishiyama, o qual destacou em suas redes sociais sobre ter sido eleito para o terceiro mandato como vereador. “Representar a população de Itapeva/SP é uma missão”, escreveu Marinho.

Se de um lado, a prefeita municipal recebe críticas pelo fato de o povo querer soluções imediatas, até mesmo em casos que se arrastam por anos. Por outro, a chefe do Executivo apresenta um trabalho de ‘formiguinha’, como se diz, mas que parece ter resultados eficazes. Reorganização é a palavra-chave quando troca-se um governo. Por isso, nem sempre conseguimos ver tão facilmente coisas acontecendo.

Como disse a secretária de Educação em seu discurso na Câmara, alguns remédios são “amargos” agora, mas terão efeitos positivos lá na frente, como é o caso das escolas, que causou um alvoroço na cidade. “Ninguém está querendo fechar escolas”, disse Geni. A verdade é que tais medidas que poderão ser implementadas pela atual gestão, já deveriam ter acontecido lá atrás, visto que o município vem recebendo apontamentos do Tribunal de Contas. Ou seja, algumas medidas podem não ser bem vistas no momento, mas são necessárias.

Entretanto, algumas situações também chamam atenção, como a feira livre de sábado que retornou à Praça de Eventos e teve a aprovação da população e dos feirantes. Muitas barracas novas estão no local e o movimento aumentou consideravelmente. Foi aberta a licitação para que boxes de alimentação e bancas de jornais retornem às praças públicas, uma solicitação muito pedida pelo povo. A ponte da Barra foi finalmente entregue à comunidade, uma obra imensa que iniciou na gestão anterior, mas foi finalizada agora com empenho de muitos para que um valor que estava parado pudesse ser liberado.

A organização financeira talvez seja a maior dificuldade de uma gestão, ainda mais quando se entra em um Executivo com déficit financeiro, um lastro deixado por anteriores. Compromissos estão sendo honrados, mesmo as notas deixadas de 2024 que não constavam no orçamento. Com isso, ainda há dinheiro em caixa, mas segundo o secretário de finanças: contado! “As pessoas olham e dizem que a Prefeitura tem R$ 42 milhões, mas esse é o total no caixa da Prefeitura, tem valores específicos do Fundeb, de convênios, da merenda. De recurso próprio, temos R$ 14,9 milhões. Uma folha de pagamento nossa é de R$ 19 milhões, não conseguimos ter disponibilidade para o mês. O recurso pode saltar aos olhos, mas precisamos ter muita cautela, porque se formos ver exatamente o que temos, está extremamente justo para fechar o ano e pagar o 13º em dia”, disse Laércio na Câmara.

Obras também estão avançando em pontos da cidade, como o famoso buraco na Paulina de Morais, ao lado do Posto Zanforlim. Uma obra grande, complexa na galeria pluvial, que teve um ponto crítico de rompimento de um antigo tubo. De acordo com o secretário de Obras, quando forem realizados todos os processos necessários no local, a obra não será apenas uma solução imediata, mas sim assegurará maior capacidade de escoamento e eficiência nas operações. O muro de arrimo no Horto do Ipê também está sendo consertado, o que tratá segurança a todos que utilizam a via diariamente. Um sonho dos moradores locais, a Prefeitura também iniciou a demolição parcial da ponte do bairro Faxinal, que está interditada desde que uma das placas rompeu. Essas são algumas das obras em andamento que foram divulgadas recentemente.

Embora com poderes distintos, mas que podem caminhar em paralelo, a Câmara Municipal e seus 15 vereadores também vêm atuando com suas comissões semanais de diversas pastas, acolhendo e atendendo munícipes com suas demandas e solicitações, as quais podem ser encaminhadas à prefeita e secretários municipais, indicando e pedindo soluções. Executivo e Legislativo caminhando em paralelo é algo sonhado pela população, pois os benefícios são inúmeros quando isso acontece. Ao que parece, na maior parte do tempo, a caminhada tem sido pacífica entre os gestores, exceto quando alguns têm ânsia em usar o púlpito como palanque político, o que é triste…

Assim como na Prefeitura, na Câmara o trabalho também acontece “de formiguinha”, pois o serviço público demanda de processos internos que, muitas vezes, são demorados, trabalhosos e necessitam de estudo para ocorrer. Quando dizem “mas é só fazer”, acredite, não é. O que parece simples, pode demorar devido a burocracia que tantas Leis exigem. E que bom.

Enfim, o texto acima elenca alguns pontos vistos e divulgados pelos gestores públicos neste primeiro ano de mandato, tanto no Executivo, quanto no Legislativo. O que podemos desejar é que ambos se empenhem e foquem realmente no munícipe, na população que anseia por um lugar de paz e saudável para se viver. Parabéns a todos e seguiremos de olho…