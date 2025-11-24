Rede Sociotécnica realiza encontro regional com feira de sementes e atividades formativas na UFSCar Lagoa do Sino

A Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista promoverá, no dia 3 de dezembro de 2025, seu terceiro encontro regional no campus da UFSCar Lagoa do Sino, em Buri. O evento tem como objetivo fortalecer a integração entre produtores rurais, agroindustriais, mercados e instituições que atuam no desenvolvimento da agricultura familiar na região.

A programação inclui apresentações, oficinas, rodas de conversa e a tradicional feira de troca de sementes e saberes, espaço destinado ao intercâmbio de variedades crioulas e conhecimentos populares. Durante todo o encontro, o público também poderá adquirir produtos regionais, como alimentos e peças de artesanato.

A atividade é aberta e gratuita, e os interessados devem realizar inscrição prévia pelo formulário online.

Programação

•08h00 – Recepção e café

•09h00 – Mesa de abertura

•11h00 – Apresentação da Rede Sociotécnica e dos projetos apoiados

•13h00 – Almoço

•14h00 – Oficinas e Feira

•17h00 – Encerramento

* A programação está sujeita a alterações.

Serviço.

Evento: 3º Encontro da Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista

Data: 03/12/2025

Horário: 8h às 17h

Local: Universidade Federal de São Carlos – Campus Lagoa do Sino

Endereço: Rodovia Lauri Simões de Barros, km 12 – SP-189, Aracaçu, Buri/SP

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmr9qry19ehn02DxJLTYKhDJU0cOSnFs3WLFHJBfRFHCPNWg/viewform?pli=1

Instagram: @rede.sociotecnica

Organização

Patrocínio: Suzano

Realização: Associação Cânions Paulistas e UFSCar

Parcerias: CATI, FATEC, IAC, ITESP e SEBRAE