Policial

GCM realiza operação “Trânsito Seguro” para orientar condutores

Jornal Ita News
Jornal Ita News
1 min Leitura

A Guarda Civil Municipal de Itapeva realiza com frequência a operação “Trânsito Seguro”, que tem como objetivo fiscalizar e orientar motoristas, promovendo segurança viária, fluidez no tráfego e o cumprimento da legislação de trânsito vigente.

Na sexta-feira, 29 de agosto de 2025, por volta das 22h, a operação foi realizada na Avenida Paulina de Moraes, onde 32 veículos foram fiscalizados pela equipe da GCM.

A ação faz parte de uma estratégia contínua de prevenção, reforçando a presença da GCM nas vias públicas e coibindo infrações que possam gerar acidentes ou transtornos no trânsito.

Artigo Anterior Projeto SUPER+AÇÃO mobilizou 100 crianças com aulas de futebol em Itapeva
Próximo Artigo Maria Filipa: A Heroína da Resistência e Liberdade
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção