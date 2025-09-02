GCM realiza operação “Trânsito Seguro” para orientar condutores

A Guarda Civil Municipal de Itapeva realiza com frequência a operação “Trânsito Seguro”, que tem como objetivo fiscalizar e orientar motoristas, promovendo segurança viária, fluidez no tráfego e o cumprimento da legislação de trânsito vigente.

Na sexta-feira, 29 de agosto de 2025, por volta das 22h, a operação foi realizada na Avenida Paulina de Moraes, onde 32 veículos foram fiscalizados pela equipe da GCM.

A ação faz parte de uma estratégia contínua de prevenção, reforçando a presença da GCM nas vias públicas e coibindo infrações que possam gerar acidentes ou transtornos no trânsito.