TRAGÉDIA EM APIAÍ: Acidente entre moto e caminhão tira a vida de duas jovens

No domingo, 23 de fevereiro, uma tragédia abalou a cidade de Apiaí. Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de duas jovens, Karla Maria e Angélica Xavier.

O acidente ocorreu por volta das 23 horas, na Avenida Nelson Dias Batista, no Corte Grande. De acordo com testemunhas, as jovens estavam na moto quando houve uma colisão frontal com o caminhão.

A equipe do SAMU foi acionada e socorreu as vítimas, mas infelizmente, elas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Karla Maria e Angélica Xavier eram colegas de trabalho. Uma amiga das vítimas relatou que “eram minhas colegas de trabalho, trabalhamos o dia todo juntas e estavam indo para casa”.

