GCM de Itapeva prende suspeito de tráfico de drogas na Vila Dom Bosco

A Guarda Civil Municipal de Itapeva prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), um homem suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe do Canil na Vila Dom Bosco, bairro conhecido pelas constantes denúncias de comércio ilegal de entorpecentes.

De acordo com a GCM, o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura e jogou ao chão pequenas porções de droga, aparentando ser crack. Na abordagem, os guardas encontraram com ele um aparelho celular e R$ 64 em dinheiro. No local onde o material havia sido dispensado, foram localizadas 15 pedras de crack prontas para venda.

Diante da circunstância e do histórico da área, equipes de Rádio Patrulha da GCM foram acionadas para apoiar a operação e garantir a segurança do perímetro. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada pelo delegado de plantão. Ele permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A GCM de Itapeva reforçou, em nota, que ações como esta fazem parte do trabalho preventivo e do patrulhamento comunitário realizado pelas equipes especializadas, contribuindo para a redução de crimes e o fortalecimento da segurança pública no município.