COMBATE AO TRÁFICO: Três pessoas foram presas em operação denominada Ariana

Na quinta-feira (27), Policiais Militares do radiopatrulhamento e Força Tática do 54° BPM/I, com o apoio do CANIL do 14° BAEP, realizaram a Operação Ariana para cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos pelo GAECO de Sorocaba, nos municípios de Itapeva e Nova Campina/SP.

O objetivo da operação é o combate ao tráfico de drogas e a desarticulação de organização criminosa atuante nessa região.

🔹 Equipes participantes:

* 05 Equipes de Força Tática

* 02 Equipes BAEP Canil

* 04 Equipes de RP da área

* 27 Policiais Militares

🔹 Resultado da Operação:

* Mandados de busca: 05;

* Objetos apreendidos: 08 aparelhos celulares;

* Entorpecente apreendido:

* ⁠635 porções de crack;

* ⁠1100 porções de cocaína;

* ⁠06 munições 9 mm;

* ⁠21 pen drive;

* ⁠01 cartão de memória;

* ⁠R$ 166,97;

* ⁠01 espingarda de pressão.

🔹 Além dos objetos ilícitos apreendidos, três pessoas foram presas na ação.