Torneio de Vôlei em Ribeirão Branco foi considerado um sucesso

A Prefeitura de Ribeirão Branco, por meio da Secretaria de Esportes, realizou mais um grande evento esportivo, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do esporte no município. O Torneio de Vôlei de Ribeirão Branco reuniu seis equipes, mais de 60 atletas em disputas emocionantes e contou com grande participação do público.

Após partidas intensas, os grandes campeões foram:

Ouro: Veteranos RB

Prata: Paysandu

Bronze: Gladiadores

Destaques Individuais:

Atleta Destaque: Tais Macarroni

Craque da Galera: Glaucia Virgínia

A vereadora Virgínia esteve presente representando o Legislativo na entrega das premiações. As secretárias Tati Macarroni (Saúde) e Andrea Cordeiro (Desenvolvimento Social), além de entrarem em quadra pela equipe campeã, também participaram da cerimônia de premiação.

O secretário de Esportes, Del de Barros, utilizou a palavra e em nome do prefeito Tuca Ribas parabenizou todos os atletas e reforçou a importância do esporte para o desenvolvimento do município.

Para o prefeito Tuca Ribas, eventos como esse são fundamentais para fortalecer a prática esportiva e incentivar a participação da população

“O esporte é uma ferramenta de transformação social, que promove saúde e integração. Nosso compromisso é continuar investindo e proporcionando oportunidades para que Ribeirão Branco cresça cada vez mais no esporte”, disse.