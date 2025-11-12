Câmera flagra tentativa de roubo a mulher no Centro de Itapeva

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem invadiu o carro de uma mulher, de 29 anos, e tentou roubá-la na Avenida Doutor José Ermírio de Moraes, região central de Itapeva (SP).

Nas imagens, o suspeito, que usa uma jaqueta azul, aparece sentado em frente ao veículo da vítima — um carro preto estacionado na via. A mulher, que segurava uma sacola e falava ao telefone, abre a porta traseira e coloca alguns produtos no interior do carro.

Logo depois, ao entrar pelo lado do motorista, ela é surpreendida quando o homem se levanta e abre a porta do passageiro, invadindo o veículo. Em seguida, ele foge correndo, enquanto o carro começa a se mover pela rua. A vítima retorna rapidamente e aciona o freio de mão, evitando que o automóvel colida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mulher procurou a delegacia no domingo (9) e relatou que o suspeito exigiu as chaves do carro. Ao se recusar a entregá-las, ela foi agredida e reagiu. Durante a confusão, o veículo — que estava com o freio de mão desativado — começou a andar, impedindo o homem de concretizar o roubo. Ele fugiu logo em seguida.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e agressão no plantão da Delegacia de Itapeva. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

(Com informações do portal g1 Itapetininga/reprodução)