GCM prende homem por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva

Na madrugada de segunda-feira (20), por volta das 00h10, a Guarda Civil Municipal de Itapeva atendeu uma ocorrência de tentativa de feminicídio após ser acionada por uma mulher que possuía medida protetiva contra o ex-companheiro.

A vítima entrou em contato com a GCM pelos telefones de emergência, relatando que o autor — que já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto — estava em frente à sua residência, fazendo novas ameaças.

Imediatamente, equipes da Guarda se deslocaram até o endereço informado e conseguiram localizar e deter o suspeito. O veículo moto, utilizada por ele também foi apreendido, pois havia sido usado como arma durante a tentativa de feminicídio.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, juntamente com a vítima, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante. O autor permanece à disposição da Justiça.

(Via GCM de Itapeva / imagem ilustrativa)