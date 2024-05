Por volta das 16h desta quinta-feira (23), a Polícia Militar foi acionada via Copom recebendo a informação de que um indivíduo estaria em frente a escola Raul Venturelli, no Centro de Capão Bonito, armado com arma branca.

Ao chegar no local, os policiais avistaram a vítima ao solo sendo amparada por populares e com muito sangramento nos braços. De imediato, foi acionada equipe do Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima até o Pronto Socorro local.

Alguns metros à frente estava a faca utilizada e ao lado o autor, sendo contido por munícipes. Rapidamente ele foi algemado e conduzido para a Delegacia, no local permaneceu aguardando a perícia com PMs.

Os policiais foram informados pelas testemunhas que o indivíduo desferiu golpes com um facão e que a vítima ao tentar se defender jogou o referido facão dentro do próprio carro, que permaneceu fechado aguardando a perícia, e que após conseguir tirar o facão das mãos do autor, logo retirou da cintura uma faca tipo canivete e desferiu outros golpes na direção dos braços da vítima.

O sujeito foi detido em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado para a delegacia de Capão Bonito, onde aguarda audiência de custódia, que deve acontecer na manhã de hoje, dia 24.