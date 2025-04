Taquarivaí será contemplada com 28 novas moradias da CDHU

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí celebrou nesta semana uma importante conquista para a população: a autorização oficial para abertura do processo de licitação visando à construção de 28 novas unidades habitacionais no município, por meio do programa estadual Casa Paulista – Provisão Direta CDHU. A assinatura do documento foi realizada na segunda-feira, 14 de abril, durante solenidade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Representando o município, o prefeito Rubinho, participou do evento ao lado de autoridades estaduais e destacou o momento como um marco para a história de Taquarivaí. “Essa conquista é um sonho antigo da nossa população, que agora começa a se tornar realidade. Foi preciso muito trabalho, articulação e diálogo para chegarmos até aqui. Hoje assinamos o autorizo e, em breve, teremos a licitação publicada e as obras em andamento. É uma vitória de todos os taquarivaienses”, afirmou o prefeito.

O projeto habitacional é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Taquarivaí e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Ainda que o convênio tenha sido iniciado em gestões anteriores, foi na atual administração que os trâmites foram retomados com força e encaminhados até a etapa final de autorização para licitação. Com a assinatura do governador, a CDHU está agora autorizada a abrir o edital para contratação da empresa responsável pelas obras.

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas destacou o impacto do Casa Paulista na transformação de realidades em todo o Estado. “Estamos atacando as deficiências que nós temos, principalmente daquelas pessoas que não suportam mais o aluguel e estão em áreas de risco. Trabalhamos com todos os componentes e dimensões que podemos trabalhar. Temos a provisão direta da CDHU, Carta de Crédito Associativa e Imobiliário. Não vamos parar e faremos mais por aqui. Estamos procurando mais alternativas para diminuir o déficit habitacional e realizar sonhos”, afirmou o governador.

As 28 unidades habitacionais que serão construídas em Taquarivaí fazem parte de um pacote maior de investimentos habitacionais voltados à Região Administrativa de Itapeva, que totaliza 285 moradias. Somente neste lote, o investimento estadual é superior a R$ 62,8 milhões.

A assinatura do autorizo abre caminho para que o Governo do Estado, por meio da CDHU, publique nas próximas semanas o edital de licitação que definirá a empresa responsável pela construção das 28 moradias populares em Taquarivaí. A condução do processo licitatório será feita integralmente pelo Estado, que também será responsável por fiscalizar a execução da obra. As unidades farão parte do Programa Habitacional da CDHU, dentro do escopo do Casa Paulista, política estadual que visa reduzir o déficit habitacional e oferecer condições dignas de moradia para famílias com renda de até cinco salários mínimos.

Para o prefeito Rubinho, além do impacto social, a chegada das moradias representa também um avanço no planejamento urbano do município. “Essa conquista vai muito além da construção de casas. Estamos promovendo dignidade, organizando nosso território e abrindo portas para o desenvolvimento. Taquarivaí está sendo tratada com respeito pelo Governo do Estado e isso é fruto de uma gestão que trabalha com seriedade e compromisso com o povo”, completou.

A administração municipal segue acompanhando todas as etapas do processo junto à CDHU e reforça que continuará lutando por novos investimentos para garantir melhorias em moradia, infraestrutura e qualidade de vida aos cidadãos.

(Via Prefeitura de Taquarivaí)