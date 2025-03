Taquarivaí registra quatro casos positivos de Dengue

A Prefeitura de Taquarivaí, por meio da Secretaria de Saúde, informa a atualização do Boletim Informativo da Dengue desta segunda-feira, 17 de março de 2025. O município agora registra quatro casos confirmados e apresenta crescimento nos casos notificados e em investigação.

Dados atualizados:

Casos notificados: 29

Casos confirmados: 04

Casos em investigação: 10

Casos descartados: 15

Óbitos: 00

O aumento constante dos casos reforça a necessidade de atenção redobrada. As equipes da Vigilância Epidemiológica seguem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com visitas domiciliares, mutirões de limpeza e orientações à população.

Atenção, população de Taquarivaí! É hora de agir.

Cada morador tem papel fundamental na prevenção da dengue. Adote estas medidas:

Realize vistorias semanais em seu quintal e em áreas externas.

Elimine qualquer objeto que acumule água parada.

Mantenha caixas d’água e reservatórios sempre tampados.

Limpe calhas, ralos e outros locais que possam reter água.

Descarte pneus velhos e recipientes inutilizados.

Permita que os agentes de saúde façam as devidas inspeções em sua residência.