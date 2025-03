Taquarivaí registra três casos confirmados de dengue e reforça medidas de prevenção

A Prefeitura de Taquarivaí, por meio da Secretaria de Saúde, informa a atualização do Boletim Informativo da Dengue desta terça-feira, 11 de março de 2025. O município agora registra três casos confirmados, ampliando a preocupação com o avanço da doença.

Dados atualizados:

Casos notificados: 24

Casos confirmados: 03

Casos em investigação: 07

Casos descartados: 14

Óbitos: 00

Com o aumento dos casos confirmados e o crescimento dos casos em investigação, a Prefeitura Municipal intensificou as ações de combate ao mosquito, ampliando a visita dos agentes de saúde e reforçando as orientações casa a casa.

Atenção, população! O combate à dengue é urgente.

Para evitar novos casos, é fundamental que todos adotem medidas preventivas:

* Elimine qualquer recipiente que acumule água parada.

* Tampe caixas d’água e outros reservatórios.

* Mantenha ralos, calhas e áreas externas sempre limpos.

* Descarte pneus velhos e objetos sem uso que possam acumular água.

* Permita que os agentes de saúde façam inspeções em sua residência.

A dengue é uma doença grave e pode evoluir rapidamente. Sua atitude pode salvar vidas.