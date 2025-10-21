Taquarivaí celebra 34 anos com programação repleta de shows e eventos culturais

A cidade de Taquarivaí se prepara para comemorar seus 34 anos de emancipação política com uma programação especial que promete agitar o município entre os dias 24 e 29 de outubro. A festa contará com shows musicais, atividades culturais, esportivas e religiosas, reunindo a comunidade em momentos de celebração e lazer.

As atrações musicais começam no dia 24 de outubro, a partir das 21h, na Rua Ana Caetano de Souza, em frente à Câmara Municipal. A abertura será com João Vitor & Rodrigues, seguidos pelo DJ Six One. Na sexta-feira (25/10), a animação continua com o show da dupla Mariana & Mateus, também acompanhados do DJ Six One. O encerramento dos shows, no sábado (26/10), fica por conta do cantor Bruno Rosa, prometendo muita música sertaneja e diversão.

Além dos shows, a Agenda Cultural traz diversas atividades. Na sexta-feira (25/10), acontece uma Cãominhada, às 13h, na Praça da Igreja Imaculada Conceição, e, às 18h, o público poderá assistir ao espetáculo Astro do Ringue – Luta Livre, em frente à Câmara Municipal.

No sábado (26/10), a programação começa com uma Missa em Ação de Graças, às 10h, na Igreja Imaculada Conceição, e segue à noite com o Festival Sertanejo, às 20h, também na Rua Ana Caetano de Souza.

O tradicional Desfile Cívico será realizado no domingo (27/10), às 9h, reunindo escolas, entidades e instituições locais. Já no dia 29 de outubro, a comemoração se encerra com a Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Taquarivaiense, às 19h, na Câmara Municipal.

A festa é uma realização da Prefeitura Municipal de Taquarivaí, que convida toda a população a participar.