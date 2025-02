Surto de Covid em Buri: Doze idosos e quatro funcionários do Lar São Vicente de Paulo testaram positivo

Embora com sintomas leves da doença, doze idosos e mais quatro funcionários testaram positivo para Covid-19 no Lar São Vicente de Paulo, em Buri. Todos estão vacinados contra a doença.

Os idosos positivos estão separados dos demais acolhidos da instituição e os funcionários foram afastados para recuperação em suas casas.

Devido ao surto de exames positivos, a administração do local suspendeu visitas e atividades externas, adotando também medidas necessárias para o momento, como o retorno do uso de máscaras e álcool em gel para higienização do local.