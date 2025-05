Grupo de escoteiros Boipeva realizou o Supercamp Alcatéia Akatú

Realizado nos dias 26 e 27 de abril, o acantonamento da Alcateia Akatú teve como tema os super-heróis e os Lobinhos do Grupo Escoteiro Boipeva viveram momentos incríveis e cheios de alto astral, começando com muita animação no espaço do Pimenta Brasil Gastronomia.

Após a recepção, foi o momento das atividades, em meio a desafios, desvendando a Mensagem Secreta, reforçando as Leis do Lobinhos e, todos os valores que o Movimento Escoteiro acredita.

Aconteceram também muitas brincadeiras e um jantar caprichado preparado com carinho pelos pais de apoio, Higor e Cristina. E como em toda boa atividade escoteira, teve também um momento mágico em volta da fogueira, com direito a canções, reflexões e aquele clima especial que só o escotismo proporciona.

A noite seguiu com o acantonar – quando todos dormem em barracas montadas em espaço coberto – vivendo a experiência completa de um acampamento com segurança e diversão. No domingo, logo cedo, a diversão continuou com um café da manhã, seguido de atividades espirituais, lúdicas e colaborativas, sempre em meio à natureza.

O Grupo Escoteiro Boipeva agradece à dedicada Chefia e aos pais de apoio: Higor, Cristina, Patrick, Juliana e Gabriela. E um agradecimento especial à empresária Vanessa Nunes Galvão, proprietária do Pimenta Brasil Gastronomia, que gentilmente cedeu seu espaço para a realização do SUPERCAMP.