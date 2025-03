Sábado é dia de Startup Day em Itapeva

Evento sobre empreendedorismo e inovação será realizado na Unesp para toda a região.

O Startup Day 2025, um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação do Brasil, já tem data marcada: será realizado em 22 de março, em Itapeva. O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com Associação Brasileira de Startups, Prefeitura Municipal de Itapeva, Unesp, Associação Comercial de Itapeva, UpLab-Senai, Faculdade FAIT, Faculdade Anhanguera, Sincomércio de Itapeva, Sebrae For Startups, UFSCar, e Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva. Podem participar pessoas que queiram entender mais sobre inovação e startups, principalmente quem já tem ou quer começar uma startup.

As inscrições podem ser realizadas em https://bit.ly/startupday_itapeva. basta procurar por Itapeva. A programação traz muito conteúdo, oportunidades, conexão e networking.

“Será a segunda edição do Startup Day em nossa região. Esperamos reunir neste evento lideranças de diferentes setores para discutirmos ambiente de inovação e o quanto sua contribuição pode ser valiosa para o desenvolvimento do Sudoeste Paulista. A programação do evento em Itapeva vai contar com palestras e painéis com temas variados.”, comentou o analista de negócios, Fernando Morais.

O Startup Day reforça o compromisso do Sebrae for Startups em apoiar às ações de empreendedorismo no ecossistema de inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.

Programação:

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura Sebrae-SP

9h – Palestra ‘Inovação estratégica como motor de desenvolvimento regional’

9h30 – Painel ‘Contribuições de um ecossistema de inovação para o Sudoeste Paulista’, com

Wilson Borges, gerente regional do Sebrae-SP; professor Dr. Ricardo Cervi da Unesp de Itapeva; Alessandro Cardoso do Senai Sorocaba; representante da Prefeitura Municipal de Itapeva e Alexandre Rodrigues da Abstartups

10h15 – Painel ‘Inovação não é invenção, é transformação’, com Fernando Morais, analista de negócios do Sebrae-SP; Anderson Moya Ceo da Calaonda Uniformes Profissionais; Rubens Santos Renó Junior, proprietário do Restaurante Jeitim Mineiro; Elaine Camargo, proprietária do O Canto do Trigo; Sivanil José dos Santos, proprietário da Nill Cozinha Oriental e Daniel Cruz do Senai Sorocaba

11h – Painel ‘Tecnologias e inovações: um campo de oportunidades’, com Wilson Borges, gerente regional do Sebrae; Fernando Morais, analista de negócios do Sebrae-SP; Joeli Timoteo Ribeiro proprietário da Mottanet; Diogo Araújo, proprietário da Code Suíte – Desenvolvimento de Software e Felipe Oliveira Lima da Onii Lojas Autônomas

11h45 – Apresentação Programas Sebrae Startups (Sebrae)

12h – Agenda de Inovação 2025

12h15 – Café de networking

Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.

O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.

SERVIÇO

Startup Day 2025

Data: 22 de março

Horário: Das 8h às 13hLocal: Auditório da Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Endereço: Rua Geraldo Alckmin, 519, Vila Nossa Senhora de Fátima – Itapeva

Inscrições: https://bit.ly/startupday_itapeva

Programação sujeita à atualização