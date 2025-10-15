SPVias limpa as rodovias do sudoeste paulista e inspira atitudes que transformam o caminho de todos

Mais de 6 toneladas de resíduos foram recolhidas na ação “Rodovia Limpa” — uma iniciativa que une cuidado com o meio ambiente, segurança viária e respeito por quem faz parte dessa jornada.

A SPVias, uma empresa Motiva, promoveu no último dia 8 de outubro a ação “Rodovia Limpa”, com foco no recolhimento de resíduos descartados nas rodovias. A iniciativa buscou mitigar riscos à segurança viária, promover um ambiente mais limpo e sustentável e conscientizar os usuários sobre a importância de manter as vias livres de lixo.

A operação mobilizou aproximadamente 28 equipes de Conservação, incluindo times de especialistas, Supervisores, Fiscais e representantes de empresas terceirizadas, que atuaram no suporte e acompanhamento das atividades. O trabalho começou com Diálogos Diários de Segurança (DDS), reforçando a importância dos cuidados individuais e coletivos durante toda a ação.

Ao longo do dia, foram recolhidos diversos tipos de resíduos, como ferragens, peças de caminhões, resíduos domésticos, garrafas, latas, móveis e roupas, totalizando 6,1 toneladas de lixo. Desse total, 3,2 toneladas (53%) estavam concentradas nos trechos das rodovias SP-127 (Rodovia Antônio Romano Schincariol) e SP-270 (Rodovia Raposo Tavares), que cercam os municípios de Tatuí e Itapetininga.

Além de reduzir impactos ambientais, a iniciativa também melhora a percepção visual das rodovias, tornando a experiência dos motoristas mais agradável e segura. Lixo jogado na rodovia pode gerar riscos sérios — como acúmulo de água parada e proliferação de insetos transmissores de doenças, além de causar acidentes.

A concessionária reforça a importância de os motoristas manterem o lixo dentro dos veículos, utilizando lixeiras portáteis, e descartarem os resíduos em locais adequados. Uma rodovia limpa é resultado da atuação conjunta entre concessionária e de quem trafega por elas.

“Como responsável pela ação, destaco o engajamento e a colaboração das equipes, que foram essenciais para o sucesso da operação. A atuação conjunta reforça nosso compromisso com a segurança, o meio ambiente e o trabalho em equipe. Agradeço a todos pelo empenho — a operação foi um sucesso”, destaca Anelise Santos, coordenadora de Conservação da SPVias.

A SPVias reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança viária e o bem-estar de todos os clientes. A “Rodovia Limpa” é mais do que uma ação de limpeza: é uma iniciativa de responsabilidade ambiental, cuidado com as pessoas e valorização das equipes que ajudam a manter as estradas mais seguras e agradáveis para todos.