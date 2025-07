Anjos da estrada – SPVias homenageia socorristas que salvam vidas com empatia e coragem

No Dia do Socorrista, a SPVias homenageia os profissionais que atuam com agilidade, precisão e empatia

No Dia do Socorrista, a SPVias, uma empresa Motiva, presta uma homenagem especial aos mais de 90 profissionais que atuam na linha de frente do atendimento pré-hospitalar (APH) nas rodovias sob sua concessão. São homens e mulheres que, com agilidade, técnica e empatia, fazem da urgência um ponto de partida para a esperança.

Presentes nos momentos mais críticos, os socorristas são os primeiros a chegar e a agir. Sua atuação é parte essencial da cadeia de sobrevivência, sendo reconhecida pela redução significativa da mortalidade quando há intervenção rápida e qualificada. Mais do que uma função técnica, o socorrismo é uma missão que exige preparo, sensibilidade e coragem.

A história do atendimento pré-hospitalar moderno tem raízes profundas. No século XIX, Florence Nightingale revolucionou o cuidado aos feridos durante a Guerra da Crimeia, estabelecendo protocolos de higiene e organização que reduziram drasticamente a mortalidade hospitalar. No Brasil, Ana Néri, voluntária na Guerra do Paraguai, foi pioneira ao levar cuidado e estrutura sanitária aos campos de batalha, tornando-se símbolo de bravura e compaixão. Essas mulheres abriram caminhos para gerações de profissionais que enxergam o cuidado como ciência e vocação.

Hoje, esse legado se reflete em profissionais como Caroline Camargo Correa, supervisora de Atendimento Pré-Hospitalar da SPVias. Desde jovem, Caroline sabia que queria atuar na área da saúde. Crescer próxima às rodovias despertou nela o desejo de cuidar, de fazer a diferença. E foi no socorrismo que encontrou sua missão. “Desde muito cedo, eu sabia exatamente o que queria: trabalhar na área da saúde. Sempre me vi cuidando de pessoas ou compartilhando conhecimento, fosse dentro de uma ambulância ou em uma sala de aula. O desejo de fazer parte desse universo sempre me moveu”, conta Caroline.

Sua trajetória dentro da SPVias é marcada por crescimento e dedicação. De agente de atendimento a responsável técnica, Caroline representa uma geração de profissionais que não apenas executa, mas inspira. Que não apenas socorre, mas guia. “Aqui, fui construindo a Carol profissional, a Carol mulher, a Carol humana – que escolheu crescer e se transformar a cada desafio. Aprendi e continuo aprendendo, todos os dias”, completa.

Com uma equipe altamente treinada e estrutura disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, a SPVias reforça seu compromisso com a vida por meio de investimentos contínuos em capacitação, tecnologia, infraestrutura e, principalmente, em pessoas. Pessoas como Caroline. Pessoas como cada socorrista que veste o uniforme com orgulho, propósito e humanidade.

Neste 11 de julho, a SPVias celebra o Dia do Socorrista não apenas como uma data comemorativa, mas como um lembrete do valor inestimável desses profissionais que, com coragem, sensibilidade e preparo, tornam as estradas mais seguras e humanas.

São mais de 1400 socorristas em rodovias, na empresa Motiva, que atuam nas 12 concessionárias do grupo. Para atendimento, o cliente da SPVias pode acionar através do WhatsApp ou Disque SPVias, com atendimento telefônico a partir do número 0800 7035030 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia.