CCR SPVias estima até 44 mil veículos na SP-258 durante o feriado de Corpus Christi

Operação especial tem início nesta quarta-feira (18) com monitoramento 24h, reforço operacional e campanha de orientação sobre direção segura em trechos com neblina

A CCR SPVias realiza, entre os dias 18 e 22/06, a “Operação Corpus Christi” nas rodovias do sudoeste paulista sob sua administração. A ação integra o planejamento da concessionária em conjunto com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), com foco em garantir mais segurança, fluidez e conforto aos motoristas durante o feriado prolongado.

Ao longo dos cinco dias de operação, a expectativa é de que 550.223 mil veículos circulem pelas rodovias administradas pela CCR SPVias.

As rodovias com maior volume de tráfego estimado são:

•Rodovia Castello Branco (SP-280) – principal ligação com municípios como Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Pardinho, Itatinga, Iaras e Águas de Santa Bárbara: previsão de 326 mil veículos;

• Rodovias Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (SP-127) – entre Tatuí e Capão Bonito: 71 mil veículos;

• Rodovia Raposo Tavares (SP-270) – nas proximidades de Itapetininga, Alambari, Sarapuí e Araçoiaba da Serra: 71 mil veículos;

• Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) – trecho de Capão Bonito a Itararé: 44 mil veículos;

• Rodovia João Mellão (SP-255) – na região de Avaré: 38 mil veículos.

*O maior volume de tráfego está previsto para os seguintes períodos:

• Saída do feriado:

* Quarta-feira (18), das 16h às 20h

* Quinta-feira (19), das 9h às 13h

• Retorno do feriado:

* Domingo (22), das 15h às 22h

“Nossas equipes estarão mobilizadas durante todo o feriado para garantir a segurança e a fluidez do tráfego em todo o trecho sob nossa responsabilidade. Com o apoio do CCO e das tecnologias de monitoramento, estamos preparados para atuar rapidamente em qualquer ocorrência e prestar o melhor atendimento aos usuários”, destaca Alessandro Pereira, Gerente de Operações da CCR SPVias.

Monitoramento e atendimento 24h

Durante o feriado prolongado, o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária atuará em tempo integral com apoio das equipes operacionais, em parceria com o Policiamento Rodoviário. A estrutura tecnológica da CCR SPVias inclui:

• 03 câmeras de monitoramento (CFTV)

• 10 Sistemas de Análise de Tráfego (SAT)

• 798 telefones de emergência (call box) ao longo das rodovias

• 11 painéis de mensagens variáveis (PMVs) fixos

• 04 PMVs móveis

Restrição de obras e serviços

Para garantir a fluidez no tráfego durante o feriado, obras e serviços com interferência nas faixas de rolamento estarão suspensos em horários de maior movimento. A restrição começa na quarta-feira (18), das 12h às 23h59, e continua na quinta-feira (19) durante todo o dia. Na sexta-feira (20), os serviços estarão restritos da meia-noite até às 5h da manhã. No sábado (21), os trabalhos poderão ocorrer conforme o plano de ocupação da concessionária. Já no domingo (22), as obras voltam a ser restringidas das 5h às 23h59, e, na segunda-feira (23), a restrição será das 00h até às 15h.

As restrições poderão ser alteradas conforme orientação da ARTESP, PMRv ou em situações emergenciais.

Campanha alerta motoristas sobre cuidados ao dirigir com neblina

Com início do inverno no final de semana do feriado, a CCR SPVias reforça mensagens de segurança nos PMVs e distribui orientações impressas nos pedágios.

Com a chegada do inverno, prevista para a próxima sexta-feira (20), aumenta a incidência de neblina em trechos de serra e regiões com maior umidade nas primeiras horas do dia e à noite. Pensando nisso, a CCR SPVias realiza durante a operação especial de Corpus Christi uma campanha de conscientização voltada à segurança dos motoristas nessas condições.

Mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) e a distribuição de folhetos educativos nas praças de pedágio alertam sobre os principais cuidados que devem ser adotados, como o uso do farol baixo, redução da velocidade e o aumento da distância segura entre veículos. A concessionária reforça ainda que, em caso de visibilidade muito comprometida, os motoristas devem evitar parar na pista e procurar um local seguro.

Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

Para dar suporte aos motoristas, a CCR SPVias mantém 10 Postos de Atendimento ao Usuário (SAUs) distribuídos ao longo do trecho (https://rodovias.grupoccr.com.br/spvias/servicos/servicos-ccr/). As unidades funcionam 24 horas por dia e oferecem serviços gratuitos como banheiros com acessibilidade, fraldário, água potável e área de descanso para contato direto com o Centro de Controle Operacional (CCO).

Os usuários podem solicitar atendimento de emergência gratuitamente pelos seguintes canais:

• Telefone e WhatsApp: 0800 703 5030

• Site: https://rodovias.grupoccr.com.br/spvias/

• Aplicativo: CCR Rodovias, disponível nas principais plataformas.

Comodidade durante a viagem: Cabines de Autoatendimento

Visando proporcionar mais conforto aos motoristas durante as viagens, a CCR SPVias disponibiliza o pagamento das tarifas, com cartão de débito e crédito por aproximação, em todas as praças de pedágio nas rodovias administradas pela Concessionaria. Além das cabines de autoatendimento, que permite um pagamento rápido e prático. Com as novas cabines de autoatendimento, motoristas de veículos de passeio e motocicletas podem realizar o pagamento apenas aproximando seu cartão, celular ou relógio com tecnologia NFC, sem necessidade de senha. A simplicidade do processo visa reduzir o tempo de passagem nas praças de pedágio e, assim, agilizar o deslocamento durante a viagem.

Dicas de segurança para viajar no feriado

A CCR SPVias reforça algumas orientações importantes para quem vai pegar a estrada:

• Faça a revisão do veículo, especialmente pneus, freios e luzes;

• Planeje o trajeto e procure viajar fora dos horários de pico;

• Respeite os limites de velocidade e a sinalização;

• Não use o celular enquanto dirige;

• Use o cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo inclusive os pets,

• Pare para descansar se sentir sono ou cansaço.

Movimento Afaste-se

Neste feriado prolongado, a Concessionária recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Informações em tempo real

Os motoristas podem acompanhar, em tempo real, as condições das rodovias administradas pela CCR SPVias por meio do site https://rodovias.grupoccr.com.br/spvias/ , disponível 24 horas por dia. Toda a Operação Especial de ferido será acompanhada pelo Centro de Controle Operacional da CCR Rodovias, com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).