SP autoriza licitação para obras do Hospital Regional de Itapetininga

O Governo de São Paulo impulsiona os investimentos em Saúde e Habitação na região. Durante entrega de moradias do Residencial Cristóvão Colombo pelo programa Casa Paulista, nesta terça-feira (12), em Itapetininga, o governador Tarcísio de Freitas autorizou também a licitação para a contratação de empresa responsável pela construção do Hospital Regional do município, que vai beneficiar as 13 cidades do entorno, o equivalente a mais de 750 mil habitantes.

“Estive em Itapetininga durante a campanha e na época me foi relatado o problema da saúde: era um sonho ter mais vagas, ter mais leitos. As pessoas me falavam isso. Esse dia chegou. Na semana passada a gente fez a concessão dos serviços lotéricos e decidimos que todo o dinheiro arrecadado na concessão de serviços lotéricos vai para a Saúde, que é a área que mais precisa. É com esse recurso que vamos construir os hospitais regionais de Itapetininga e de Birigui”, afirmou o governador.

O evento contou com a presença dos secretários de Estado Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), Eleuses Paiva (Saúde) e do prefeito de Itapetininga, Jeferson Brun, além de parlamentares e autoridades locais.

A construção do Hospital Regional de Itapetininga tem investimento de R$ 294.941.955,94 e previsão de entrega para o fim de 2026. A nova unidade terá 246 leitos e oferecerá atendimento integral e humanizado nas áreas de média e alta complexidade, com UTI, quimioterapia, hospital dia e centro cirúrgico. Os recursos foram obtidos por meio da oferta vencedora de R$ 600 milhões no Leilão das Loterias Paulistas, realizado no início deste mês. Além de Itapetininga, a verba vai viabilizar o Hospital Regional de Birigui, na região de Araçatuba.

“Com o Hospital Regional de Itapetininga, damos um passo importante para proporcionar uma saúde mais adequada para toda a região. Temos a certeza de que hoje está melhor do que ontem e que nós temos um compromisso para tornar o amanhã ainda melhor”, destacou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.

Entre as especialidades do novo hospital estão: urgência/emergência referenciada, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ortopedia/traumatologia, neurologia/neurocirurgia (unidade AVC agudo – drenagem de hematoma subdural), urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, cardiologia, gastroenterologia, psiquiatria e oncologia. O hospital deverá ter ainda uma farmácia ambulatorial para dispensação dos medicamentos oncológicos.

(Via Governo do Estado de SP/ Foto: Reprodução)