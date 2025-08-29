O seu sorriso revela como está o controle da sua diabetes!

Você tem sangramento na gengiva? Nota que sua boca fica seca com frequência? Já percebeu que pequenas feridas demoram mais a cicatrizar? Esses são sinais de que o diabetes está impactando diretamente a sua saúde bucal.

O diabetes não é apenas uma questão de glicose no sangue. Ele afeta todo o organismo — e a boca é uma das regiões mais sensíveis a esse desequilíbrio.

Mas como o diabetes afeta a saúde da boca?

Quando a glicemia não está controlada, algumas consequências aparecem com frequência:

Gengivite e periodontite: inflamações que podem levar à perda de dentes;

Boca seca (xerostomia): que aumenta o risco de cáries e mau hálito;

Infecções recorrentes, como candidíase;

Cicatrização lenta, dificultando a recuperação após extrações, implantes ou cirurgias.

Mas a relação não é de mão única: problemas bucais também podem piorar o controle do diabetes. A inflamação na gengiva, por exemplo, libera substâncias que dificultam o equilíbrio da glicose no sangue.

Gengivite x Periodontite: você sabe a diferença?

Gengivite: inflamação inicial da gengiva, com vermelhidão, sangramento ao escovar e mau hálito. É reversível quando tratada cedo.

Periodontite: estágio mais avançado, onde o osso e o tecido de suporte do dente começam a ser destruídos. Pode levar à mobilidade e até à perda dentária.

Pacientes com diabetes têm risco duas a três vezes maior de desenvolver periodontite.

Glicemia descontrolada e boca doente: um ciclo perigoso

O descontrole da glicose favorece infecções bucais. Por outro lado, as inflamações na gengiva dificultam o controle glicêmico. É um ciclo que precisa ser interrompido com acompanhamento médico e odontológico conjunto.

Como é feito o diagnóstico?

Além da avaliação clínica no consultório odontológico, o dentista pode solicitar:

• Exames de imagem, como radiografias, para avaliar perda óssea;

• Exames de sangue, em parceria com o médico, para monitorar glicemia e hemoglobina glicada;

• Mapeamento periodontal, que identifica a gravidade da inflamação;

• Histórico de cicatrização, infecções prévias e uso de medicamentos.

Tratamento e cuidados personalizados

O plano de tratamento para quem tem diabetes é individualizado e deve incluir:

Limpeza profissional periódica, para remover placa bacteriana e tártaro;

Tratamento periodontal quando há inflamação mais avançada;

Orientação de higiene bucal, com escovação adequada, fio dental e uso de antissépticos específicos;

Acompanhamento médico, para manter a glicemia sob controle;

Integração multidisciplinar, envolvendo médico, nutricionista e dentista.

A boa notícia é que possível viver com saúde bucal e qualidade de vida mesmo com diabetes

Ignorar sinais na boca pode trazer complicações sérias, como perdas dentárias, infecções persistentes e até maior dificuldade em controlar o diabetes.

Mas, com prevenção e acompanhamento regular, é possível quebrar esse ciclo e ter uma vida mais saudável, equilibrada e tranquila.

Conclusão: saúde começa pela boca — e o sorriso reflete o equilíbrio do corpo!

Sua boca pode ser o primeiro lugar a mostrar que algo não vai bem no organismo. Por isso, se você tem diabetes, não descuide da sua saúde bucal. Cuidar do sorriso é cuidar do corpo todo.

Na Dom Odontologia, trabalhamos com uma visão integrativa: olhamos para além dos dentes, entendendo cada paciente como um todo.

Agende sua avaliação. Vamos juntos proteger o seu sorriso, apoiar o controle do diabetes e cuidar da sua saúde com atenção e humanidade.