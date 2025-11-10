Ação em solidariedade a Rio Bonito do Iguaçu 

Neste final de semana, um tornado de grande intensidade atingiu com força regiões do Sul e Sudeste do Brasil.

Itapeva foi poupada, mas a cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR) vive uma tragédia: cerca de 90% do município foi devastado, com ventos que ultrapassaram 250 km/h.

Em uma cidade de pouco mais de 13 mil habitantes, o cenário agora é de destruição e comoção.

Diante disso, a Prefeita de Itapeva e a vereadora Gleyce Dornelas iniciaram uma campanha solidária para ajudar as vítimas. Estão sendo arrecadados água, cobertores, alimentos, roupas e mantimentos que serão levados até Rio Bonito do Iguaçu.

As doações podem ser entregues diretamente na Prefeitura de Itapeva.