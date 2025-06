Em ação rápida, socorrista realiza manobra e desengasga colega no SAMU

Durante o intervalo no expediente de trabalho, uma situação atípica aconteceu no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de Itapeva. As câmeras de segurança registraram o o momento em que um dos homens se engasga e rapidamente o outro começa a agir e realizar a manobra, que dura cerca de 30 segundos. De acordo com informações, ambos são motoristas de ambulâncias e treinados como socorristas.

Conhecer tal manobra de desengasgo é primordial e salva vidas.

Como realizar a manobra OVACE:

1. Posicione-se atrás da vítima e coloque os braços ao redor da parte superior do abdômen.

2. Com uma das mãos fechada em punho, realize compressões rápidas e firmes contra a barriga, acima do umbigo.

Parabéns pela agilidade do socorrista, que salvou a vida do colega agindo tão rapidamente.