Muitos casos nas escolas: Síndrome “mão-pé-boca” deixa pais em alerta

Você já ouviu falar da Síndrome “mão-pé-boca”? Esse vírus que acomete as crianças causa feridas na boca e erupções nas mãos e nos pés.

Recentemente, diversos pais relataram um surto nas escolas e a preocupação em levar ou não seus filhos para as aulas. Desta forma, a Secretaria de Saúde de Itapeva emitiu um alerta e explicou sobre a doença. Confira:

O QUE É?

É uma infecção viral contagiosa, causada pelo enterovírus Coxsackie, muito comum em crianças, especialmente nas menores de 5 anos.

TRANSMISSÃO

A transmissão é fecal-oral, ou seja, ocorre mediante contato com pessoas, fezes, saliva, secreções, objetos ou alimentos contaminados.

SINTOMAS

Febre alta nos dias antes de surgir as lesões;

Aparecimento na boca, amígdalas e faringe de manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro que podem evoluir para ulcerações dolorosas;

Erupção de pequenas bolhas em geral nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia.

TRATAMENTO

É sintomático e requer o aumento da ingestão de líquidos, repouso e alimentação leve.

As principais medidas de controle são: intensificação das medidas de higiene de mãos e do ambiente e superfícies, com especial enfoque em objetos compartilhados.

Em caso de sintomas, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa.