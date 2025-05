CCR SPVias realiza simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas na Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-258), em Itapeva

A CCR SPVias, concessionária responsável pela gestão da malha viária do sudoeste paulista regulada pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), realiza nesta quinta-feira (29), às 10h, um simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas no km 283 da Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-258), em Itapeva (SP). A ação acontece na alça de acesso do dispositivo localizado no sentido oeste do trecho, com interdição controlada para garantir a segurança dos participantes.

O exercício simula um cenário complexo envolvendo uma sequência de acidentes: um motociclista perde o controle e colide com o talude lateral, sendo lançado para fora da pista. Em seguida, veículos que trafegavam atrás tentam desviar da motocicleta, resultando no tombamento de uma utilitária e no capotamento de um carro de passeio. Na sequência, um caminhão que transportava etanol (produto perigoso identificado pelo número ONU 1170) precisa realizar uma frenagem de emergência, mas é atingido na traseira por outro veículo, provocando o vazamento de pequena proporção do líquido inflamável sobre a pista.

Ao todo, o simulado envolve o atendimento a 10 vítimas, com diferentes níveis de gravidade, incluindo ejetados, fraturas expostas e politraumatismos. As vítimas serão encaminhadas para unidades hospitalares da região, permitindo que também sejam testados os protocolos de continuidade do cuidado no ambiente intra-hospitalar.

Participam da ação o Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Polícia Civil, Polícia Científica, AMBIPAR, Grupo Borelli além de equipes operacionais da concessionária CCR SPVias. O treinamento contempla ainda procedimentos como isolamento da área, triagem de vítimas, atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura e contenção de produto perigoso.

Segundo Juliano Roque, Gerente de Atendimento Pré-Hospitalar da CCR SPVias, simulados como esse são essenciais para aprimorar a atuação conjunta em situações reais. “Esses exercícios nos permitem testar os protocolos e alinhar a atuação de todas as frentes envolvidas no atendimento às emergências, reforçando a integração entre os parceiros e a eficiência no socorro às vítimas”, explica.

O simulado também serve como oportunidade para avaliar a logística de resposta, o posicionamento das viaturas e a comunicação entre as equipes e orgãos, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo do atendimento prestado aos motoristas que utilizam a rodovia.

SERVIÇO

Simulado de acidente com produto perigoso

Dia: 29 de maio – quinta-feira

Local: Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-258) – km 283 sentido oeste, alça de acesso em Itapeva-SP

Horário: às 10h