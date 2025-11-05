Simone Marquetto anuncia que não será mais candidata, mas poderá continuar na vida pública

A deputada federal Simone Marquetto reuniu, na manhã desta terça-feira (4 de novembro), cerca de 15 prefeitos da região e diversas lideranças políticas no salão do Colonial Flat, em Itapetininga, onde anunciou oficialmente que não será mais candidata a nenhum cargo eletivo.

O encontro contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, Bispo André Bueno, que havia antecipado a informação em suas redes sociais. Também participaram prefeitos de Alambari, Itapeva, Itararé e de outras cidades da região.

Segundo um informante que esteve presente no encontro, Simone afirmou que “não deixará a vida pública, apenas deixará sua trajetória de candidaturas”, o que pode indicar que a parlamentar deve seguir atuando em cargos públicos, autarquias, secretarias ou outras funções ligadas ao meio político.

Durante o pronunciamento, Simone agradeceu o apoio recebido ao longo de sua trajetória — desde o período em que foi prefeita de Itapetininga até seu mandato na Câmara dos Deputados — e afirmou que a decisão foi tomada “com serenidade, oração e discernimento”.

A ausência do prefeito de Itapetininga, Jeferson Brun, chamou a atenção dos presentes, uma vez que o evento reuniu boa parte das principais lideranças políticas regionais.

A saída de Simone do cenário eleitoral é vista como uma perda significativa para a região de Itapetininga, que deixa de ter uma representante direta no Congresso Nacional. Sua trajetória política foi marcada por ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios e pela forte presença em pautas locais e sociais.

A decisão, no entanto, não encerra sua atuação pública, abrindo espaço para novos rumos dentro da estrutura política e administrativa.

