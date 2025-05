Circuito Sesc de Artes acontece em Itapeva neste sábado

Neste sábado (17), das 15h às 19h, acontece na Praça de Eventos Zico Campolim mais uma edição do Circuito Sesc de Artes. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar arte na rua para todas as pessoas. Este evento tem parceria com o Sincomercio Regional Itapeva.

O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa anual do Sesc São Paulo que leva arte e cultura para as ruas e praças de diversas cidades, oferecendo uma programação gratuita e diversificada, com teatro, música, dança, circo, literatura, artes visuais e mais. O objetivo é proporcionar à população a oportunidade de vivenciar um festival de artes, promovendo a democratização da cultura e o acesso à arte para todos.