Evento gratuito traz oficinas de parkour, acrobacias e inteligência artificial no Senac Itapetininga

Casa Aberta Senac acontece em 29 de agosto e oferece atividades educativas e culturais

No dia 29 de agosto, sexta-feira, o Senac São Paulo convida o público a participar do Casa Aberta Senac 2025. As 63 unidades do estado estarão abertas com programação gratuita, pensada para quem deseja explorar novas possibilidades de carreira, se atualizar ou vivenciar experiências transformadoras. No Senac Itapetininga, destaque na programação com práticas circenses e atividade que envolve inteligência artificial.

A escola de circo Usinarte estará na unidade oferecendo oficinas de Parkour, Acrobacias de Solo e Aéros (Trapézio, Tecido Acrobático e Lira), proporcionando experiências circenses para jovens e adultos nos horários: 10h às 12h, 14h às 16h e 17h às 19h. Outra atração do Senac Itapetininga é a oficina de Inteligência Artificial, que permite aos participantes explorar a tecnologia de forma prática e criativa. Segundo pesquisa do Google e Ipsos (2024), 54% dos brasileiros já utilizaram ferramentas de IA generativa, destacando a crescente presença da tecnologia no dia a dia e no ambiente profissional. A oficina estimula a inovação, mostrando como ideias podem se transformar em soluções reais.

“O Casa Aberta é a chance de mergulhar no universo da instituição e explorar o mundo do trabalho de forma prática e inspiradora. Abriremos as portas do Senac Itapetininga para um dia repleto de atividades interativas, oficinas criativas e atrações especiais que vão conectar os visitantes com nossos cursos, com nosso Jeito Senac de Educar e com profissionais que fazem a diferença”, afirma Jefferson Riule, Gerente do Senac Itapetininga.

Confira outros destaques da programação:

* Oficina de Gloss Labial – crie seu próprio gloss e aprenda sobre ingredientes, técnicas de manipulação e cuidados essenciais para uma formulação segura e personalizada. Horário: 10h às 20h.

* Oficina de Realidade Virtual, Impressora 3D e Projetos Criativos – experimente óculos VR, impressora 3D e conheça projetos inovadores desenvolvidos por alunos. Horário: 10h às 20h.

A proposta do Casa Aberta Senac é aproximar a comunidade do universo da instituição, mostrando que a educação profissional pode ser acessível, prática e transformadora.

A programação completa está disponível no Portal Senac: https://eventos.sp.senac.br/casa-aberta-senac/.

Serviço: Casa Aberta Senac 2025

Quando: 29 de agosto (sexta-feira)

Horário: 10h às 20h

Evento gratuito e aberto ao público

Informações: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/ipe-2/

Senac Itapetininga

Endereço: Rua Dom Joaquim, 495 – Centro, Itapetininga/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-itapetininga