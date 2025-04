Senac Itapetininga lança cursos gratuitos na área de Turismo e Hospitalidade

Com foco na qualificação profissional, cursos preparam estudantes para atuar em hotéis, restaurantes, operadoras de turismo, empresas de marketing e centros de saúde

O Senac Itapetininga está com inscrições abertas para os cursos gratuitos voltados para a área de Turismo e Hospitalidade. A iniciativa busca atender às demandas do mercado local e regional, capacitando estudantes para atuar em diferentes segmentos do setor, tendo como foco o desenvolvimento da área e a necessidade de mão de obra qualificada.

“Com as demandas dos municípios da região para a revisão e elaboração do Plano Regional de Turismo Veredas da Mata Atlântica, o qual Itapetininga faz parte da região turística, percebemos a importância de promover a capacitação das pessoas para oportunidades na área de Turismo e Hospitalidade. Por isso, estamos oferecendo cursos específicos para atender essas necessidades, preparando nosso estudante para o trabalho”, afirma Luciana Domingos De Oliveira Scudeler, Coordenadora de cursos do Senac Itapetininga.O plano regional reúne oito municípios, incluindo Itapetininga, e busca estruturar o turismo local de forma coordenada, mapeando atrativos e fortalecendo a identidade turística da região. Com o apoio do Senac, os municípios revisaram seus planos e definiram estratégias para captar recursos, como a inclusão no programa de Municípios de Interesse Turístico (MIT). “Além do suporte técnico, agora estamos promovendo a qualificação da população, pois o turismo só se fortalece com profissionais preparados para atender a essa demanda”, explica Luciana.

A ampliação da qualificação profissional na área acompanha o fortalecimento do turismo na região. Em 2024, Itapetininga foi inserida pela primeira vez no Mapa das Regiões Turísticas do Estado de São Paulo, criando a região turística denominada “Roteiro Fogão e Viola”, em parceria com os municípios de Campina do Monte Alegre, Angatuba e Sarapuí. Essa inclusão possibilita o acesso a recursos do Ministério do Turismo e o desenvolvimento de projetos que atendam ao potencial regional, fomentando a economia por meio do turismo.

Os cursos abrangem diversas áreas do setor, desde práticas operacionais em agências de turismo até atendimento e hospitalidade em serviços de saúde.

Entre os cursos estão: Agência de Turismo: Práticas Operacionais e Tendências do Mercado de Viagens, Excelência no Atendimento em Serviços de Hospitalidade, Estratégias de Branding e Marketing Digital para o Setor do Turismo e Hospitalidade e Atendimento em Serviços de Saúde.

Segundo Andressa Remualdo Camilo Martins, docente da área de Turismo e Hospitalidade do Senac Itapetininga, as formações permitirão que os profissionais atuem em hotéis, restaurantes, operadoras de turismo, empresas de marketing e centros de saúde. “Esses cursos ajudam a melhorar o serviço como um todo, personalizam a experiência do turista e promovem um atendimento mais humano e qualificado, agregando valor ao setor”, destaca.

As bolsas de estudo integrais podem ser solicitadas a partir de 20 dias antes do início das aulas. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, e os candidatos devem comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. As inscrições para os cursos podem ser feitas diretamente no Senac Itapetininga ou pelo site da unidade.

Serviço:

Senac Itapetininga

Endereço: Rua Dom Joaquim, 495 – Centro – Itapetininga/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-itapetininga