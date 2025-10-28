Senac Itapetininga completa 30 anos como referência em educação profissional no sudoeste paulista

Unidade que atende 26 cidades da região celebra trajetória marcada por inovação e se prepara para ampliar sua estrutura com novas áreas do conhecimento

O Senac Itapetininga comemorou, em 19 de outubro de 2025, três décadas de atuação como centro de referência em qualificação profissional e inclusão social no sudoeste paulista. Inaugurada em 1995, a unidade já impactou a formação de diversos estudantes e hoje atende 26 municípios da região, consolidando-se como um polo estratégico para o desenvolvimento local.

A presença da instituição em Itapetininga, no entanto, começou muito antes, em 1949, com o curso Aspirante ao Comércio, ampliada na década seguinte com a instalação de núcleos da Universidade do Ar, iniciativa pioneira de ensino a distância por rádio. Nas décadas seguintes, foram incluídos cursos como datilografia, balconista, garçom, barman e enfermagem, além da chegada, em 1973, da Unidade Móvel de Formação e Treinamento (Unifort) e, nos anos 1980, da Unidade Móvel Ferroviária de Saúde.

O marco definitivo ocorreu em 19 de outubro de 1995, com a inauguração do Senac Itapetininga – Centro de Desenvolvimento Profissional, na Rua Monsenhor Soares. Em 1999, a instituição adquiriu imóvel próprio e, em 2002, inaugurou a atual sede na Rua Dom Joaquim, um prédio de quatro andares com laboratórios modernos e fachada marcada por um painel artístico de pastilhas. Ao longo dessas três décadas, a unidade protagonizou campanhas de saúde e cidadania, projetos de voluntariado, mutirões de sustentabilidade e ações culturais, além de ter sido reconhecida em 2016 com o prêmio Top of Mind Itapetininga na categoria escola profissionalizante.

Desde janeiro de 2025, a unidade está sob a gerência de Jefferson Riule, que conduz um novo ciclo de crescimento alinhado às necessidades do mercado e da comunidade. Entre os próximos passos está a ampliação do Senac Itapetininga, contemplando a criação de novos espaços para a área de Gastronomia, com cozinha pedagógica, e o lançamento do Ensino Médio Técnico.

“Celebrar 30 anos é honrar uma trajetória construída com muito trabalho, mas também é olhar para frente. Nossa missão é manter o Senac Itapetininga cada vez mais conectado às transformações da sociedade e às demandas do mundo do trabalho. A nova fase que iniciamos com a expansão da unidade vai permitir oferecer ainda mais oportunidades de formação para jovens e adultos de toda a região”, afirma Jefferson Riule, Gerente do Senac Itapetininga.

Infraestrutura e atendimento

O Senac Itapetininga contribui para a formação e o aperfeiçoamento de profissionais e empresas da cidade e região e atendeu, em seus 1.488 metros quadrados de área construída, mais de quatro mil pessoas só em 2024 e mais de três mil pessoas este ano, fortalecendo a economia local, em comércio de bens, serviços e turismo. Com a expansão, a unidade passará para 4.686 mil metros de área construída no total.

A unidade atualmente possui 13 salas de aula, laboratório de estética e bem-estar, laboratório de farmácia, laboratório de informática, laboratório de hardware, laboratório de saúde, espaço de multiprocedimentos, auditório, biblioteca e área de convivência. Nestes espaços são ofertados cursos livres e técnicos nas áreas de Beleza e Bem-estar, Gestão e Negócios, Idiomas, Segurança do Trabalho, Saúde, Tecnologia da Informação e Turismo e Hospitalidade.

Também conta com o Programa Senac de Aprendizagem para jovens entre 14 e 24 anos e seu Atendimento Corporativo, por meio de soluções educacionais customizadas para organizações públicas, privadas e do terceiro setor no município.

Até dezembro de 2025, a oferta de bolsas 100% gratuitas continua ampliando oportunidades, pelo Programa Senac de Gratuidade: atualmente, há mais de 44 mil vagas em todo o Estado de São Paulo, sendo mais de 13 mil na capital e 30 mil na Grande São Paulo, no interior e litoral, distribuídas em 63 unidades e campus da instituição. Para o Senac Itapetininga chegam a 1.015 vagas, até o fim do ano.

Sobre a gerência

Jefferson Riule, assumiu a liderança do Senac Itapetininga em janeiro 2025, anteriormente, estava atuando como gerente interino na unidade de São Bernardo do Campo/SP. Formado em Relações Públicas e mestre em Educação pela Unicid/SP, atua no Senac desde 1995, acumulando quase 30 anos de experiência alinhada à proposta pedagógica e às expectativas institucionais na prestação de serviços educacionais. Durante sua trajetória, Jefferson passou por locais como o Centro Universitário Senac – Santo Amaro e pela Gerência de Operações, onde permaneceu por 20 anos.

Esteve à frente do Programa Senac de Gratuidade e do Ensino Médio Técnico, trabalhando na sensibilização e preparação das equipes locais. Acumula experiência na articulação e encaminhamento de demandas educacionais, envolvendo a prática educacional e o ambiente escolar. Nos últimos três anos, atuou como assistente de gerente na Gerência de Operações, apoiando os processos de decisões operacionais e participando de diversas substituições gerenciais. Em setembro de 2024 foi aprovado no processo de movimentação gerencial, assumindo a gerência da unidade de Itapetininga.

Alinhado aos valores da instituição e ao Jeito Senac de Educar, Jefferson tem se dedicado ao aprimoramento contínuo, promovendo diversas ações locais, gerindo a ampliação da unidade e, em comemoração pelos 30 anos do Senac Itapetininga.

Senac Itapetininga

Endereço: Rua Dom Joaquim, 495 – Centro – Itapetininga/SP

Site: www.sp.senac.br/senac-itapetininga