Bairros de Itapeva enfrentam terceiro dia sem água; Sabesp realiza manutenção emergencial

Moradores dos bairros Santa Maria e Jardim Bonfiglioli, em Itapeva (SP), enfrentam o terceiro dia consecutivo de falta d’água. Segundo a Sabesp, uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento comprometeu o abastecimento nesta quinta-feira (27), causando intermitência e interrupções prolongadas nas duas regiões.

De acordo com a Companhia, a normalização está prevista para ocorrer de forma gradual ao longo desta sexta-feira (28). Enquanto isso, caminhões-pipa foram disponibilizados para atender a população afetada.

A Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e orienta que os moradores façam uso consciente da água até que o sistema seja totalmente restabelecido.

Ocorrências e pedidos de atendimento podem ser registrados pelos canais oficiais da companhia:

•WhatsApp: (11) 3388-8000

•Central de Atendimento: 0800 055 0195 (ligação gratuita)