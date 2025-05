Unidades escolares de Itapeva recebem apoio de segurança

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e a Guarda Civil Municipal-GCM reforçou, nesta semana, o policiamento nas unidades escolares do munícipio. Equipes com agentes da GCM realizam diariamente visitas nas escolas, para acompanhar a entrada e saída dos alunos. Nesta quinta-feira (15), a E.M Coronel Acácio Piedade recebeu apoio dos agentes da GCM.

Além do contato efetivo dos agentes com os alunos da Rede Municipal de Ensino e também com os funcionários, o policiamento preventivo proporciona mais segurança, não só para as unidades escolares, alunos, funcionários, mas também para o entorno das escolas. Deste modo, toda a cidade é beneficiada com mais segurança.

A Guarda Civil Municipal, buscando cada vez mais prestar segurança pública de qualidade aos munícipes e segue avançando em planejamentos, estudos, para que Itapeva se torne uma cidade cada vez mais segura. Os munícipes podem entrar em contato com a GCM através dos telefones: 153 ou 199 – 24H por dia.