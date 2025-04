Itapeva recebe o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, prefeitos e empresários no Teatro de Bolso

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; realizou na última quarta-feira (25), nas dependências do Teatro de Bolso Terezinha Silva, encontro com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo Jorge Lima, prefeitos e lideranças empresariais de Itapeva e região.

Atualmente, a economia de Itapeva se destaca nos setores de serviços (52,6% do PIB) e na agropecuária (26,2%), especialmente na produção de soja, tomate, milho e feijão. Em termos industriais, a principal força da cidade está na metalurgia, que corresponde a 74,8% do valor da transformação industrial.

“Esta região tem potencialidades importantes que podemos alavancar, o turismo de aventura é uma delas, com os cânions e cachoeiras presentes aqui, tecnologia também. Por intermédio dessa reunião com os representantes do Poder Público Municipal e empresariado, queremos reforçar nosso plano de crescimento, a partir das vocações e no incentivo às cadeias produtivas”, afirma o secretário Jorge Lima.

Além do secretário Jorge Lima e a prefeita de Itapeva Coronel Adriana Duch Machado, também discursaram: o presidente da Câmara de Vereadores de Itapeva Mário Augusto de Souza Nishiyama, presidente do Condersul Rubens de Barros e o vice-prefeito Generci Assis Neves.

Em seu dircurso, a chefe do Poder Executivo agradeceu a presença do secretário Jorge Lima, destacando que o evento teve o objetivo de discutir estratégias para fortalecer a economia local e atrair novos investimentos. “A partir deste encontro, temos certeza que juntos, nós vamos elaborar um plano de desenvolvimento regional, contemplando incentivos ao empreendedorismo, atração de investimentos e a ampliação de oportunidades para os setores produtivos do nosso município e as demais prefeituras da região. É de suma importância a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, destaca a gestora pública.

Também é preciso enfatizar que a SDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional.

Além disso, conta com programas de capacitação profissional e ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcréditos do Banco do Povo. A pasta tem como instituições vinculadas: InvestSP, Desenvolve SP e Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp)

Estiveram presentes os prefeitos: Matheus Freitas (Guapiara), Rubens de Barros (Taquarivaí), João Fadel (Itararé), Julio César do Amaral (Itapirapuã Paulista), Antônio de Oliveira Junior (Nova Campina), Marcelo Nunes (Ribeirão Grande), além da anfitriã, prefeita Coronel Duch (Itapeva). Gestores municipais, empresários e representantes de entidades do setor produtivo da região também participaram do encontro, além do presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Camcellara e o Takeyuti Sato, diretor do Ciesp.

(Via Prefeitura de Itapeva)