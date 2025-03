Secretaria de Esportes de Itapeva participa da Copa São Paulo de Judô 2025

A Secretaria de Esportes de Itapeva participou entre os dias 7 e 9 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, da 16ª edição da Copa São Paulo de Judô. Este é considerado o maior evento da modalidade na América Latina.

O torneio reuniu mais de 2.500 atletas de diversos estados brasileiros, celebrando também os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades ilustres, como a Secretária Estadual de Esportes, Helena Reis, e o Cônsul Geral do Japão, Toru Shimizu. Discursos enfatizaram o judô como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social, destacando os esforços para promover o esporte entre os jovens.

O técnico esportivo da SEMJEL, Takeshi Yokoti, também marcou presença no evento, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do judô no país. “Parabéns a todos os atletas, técnicos e organizadores por este grandioso evento que fortalece o judô brasileiro”, destacou o técnico.