Sebrae-SP promove capacitação on-line ‘Super Vendas Dia das Crianças’

Com a chegada do Dia das Crianças, uma das datas mais relevantes para o comércio brasileiro, o Sebrae-SP realiza no dia 17 de setembro, às 19h, o evento ‘Super Vendas Dia das Crianças’. A ação, totalmente on-line e gratuita, tem como objetivo preparar empreendedores para aumentar suas vendas e aproveitar o potencial econômico da data.

Voltado para pequenos negócios de diferentes segmentos, especialmente aqueles que atuam com produtos e serviços voltados ao público infantil, a capacitação oferecerá orientações práticas sobre como planejar ações promocionais, atrair novos clientes e fidelizar o público.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Carolina Moura, a iniciativa é uma oportunidade para que empreendedores se destaquem no mercado com criatividade e foco em resultados. “Queremos mostrar que é possível vender mais com planejamento, inovação e estratégias acessíveis, mesmo em cenários desafiadores. O Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para movimentar o caixa e ampliar a visibilidade do negócio”, afirma.

Além de conteúdos estratégicos, os participantes terão acesso a dicas de marketing digital, comportamento do consumidor e exemplos práticos de como potencializar o desempenho nas vendas durante datas comemorativas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/rbv4q0myJ7.

SERVIÇO

‘Super Vendas Dia das Crianças’

Data: 17 de setembro

Horário: 19h

Inscrições: https://forms.office.com/r/rbv4q0myJ7