Sebrae-SP leva empresários do Sudoeste Paulista ao maior evento do setor de sorvetes da América Latina

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para empresários do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira participarem do Congresso Latino-Americano de Sorvetes-Helados 2025 (CLASH). O evento ocorre nos dias 9 e 10 de abril, das 10h às 18h, no Distrito Anhembi, em São Paulo e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/3CzAHkU. Em sua 9ª edição, o CLASH 2025 acontece dentro da Anuga Select Brazil 2025, a maior feira de alimentos e bebidas das Américas.

Os participantes terão acesso a muito conhecimento, networking e oportunidades para alavancar o seu negócio. Este ano, o tema é ‘Sorvete, transformando pessoas e negócios’, reunindo grandes especialistas para discutir tendências, inovação e regulamentação.

De acordo com Claudinei Fermino, consultor do Sebrae-SP, eventos como o CLASH são fundamentais para empresários que desejam inovar e expandir os seus negócios no setor. “O mercado de sorvetes está em constante evolução, trazendo novas tecnologias, ingredientes e tendências de consumo. Participar de um congresso deste porte, permite que os empresários conheçam as inovações e se conectem com especialistas, fornecedores e outros empreendedores, aumentando a sua competitividade no mercado”, destaca.

O CLASH reúne os principais representantes do setor: membros da cadeia produtiva, ingredientes, maquinários, equipamentos, insumos e empreendedores de diversos portes, assim como representantes das esferas público-privadas.

A Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, ABIS, idealizadora do evento, entende que o sorvete além de delícia gelada, pode combinar com estilos de vida dos mais diversos, oferecendo sempre novas oportunidades de negócios.

Na ocasião, também haverá visita exclusiva ao Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da GS1, com entrada gratuita para clientes do Sebrae-SP. O CIT é uma referência mundial em ​conhecimento, capacitação e experiência, que propõe ampliar as perspecti​​vas sobre automação, logística e cadeia de ​suprimentos. Trata-se de um ambiente inovador, que oferece acesso à tecnologia GS1 e às tendências de mercado, além do apoio de um time especializado para compartilhar soluções específicas para cada categoria de negócio.

SERVIÇO

Congresso Latino-Americano de Sorvetes-Helados 2025 (CLASH)

Data: 9 e 10 de abril de 2025

Horário: Das 10h às 18h

Local: Auditório Principal da Feira ANUGA SELECT BRAZIL

Endereço: Distrito Anhembi – Rua Prof. Milton Rodrigues, s/nº – Santana, São Paulo-SP

Inscrições: https://bit.ly/3CzAHkU