Sebrae-SP realiza encontro gratuito para mulheres em Apiaí

No próximo dia 27 de março, às 19h, a cidade de Apiaí será palco de um encontro gratuito entre mulheres empreendedoras e que pensam em empreender. A ação vai tratar temas como empreendedorismo feminino, liderança, inteligência emocional e diversidade.

Com iniciativa do Sebrae Delas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Apiaí e Fundo Social, o evento será realizado na sede do Fundo Social, localizada à Rua XV de Novembro, 247, Centro. Na ocasião haverá palestras, painéis, networking e ações voltadas à conexão e ao aprendizado. As interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp (15) 99640-1688.

O encontro é aberto a qualquer pessoa interessada no protagonismo feminino, mas é especialmente para mulheres que empreendem, lideram ou querem começar um negócio próprio. Também é uma oportunidade para estudantes, investidores e profissionais que buscam conexões estratégicas.

“Criado para fortalecer o protagonismo feminino e abrir novas oportunidades, Apiaí contará com um espaço para troca, crescimento e inspiração. Uma oportunidade para mulheres que desejam aprender, se conectar e se destacar em suas áreas”, completa a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques.

Programação

19h00 – Abertura e credenciamento

19h30 – Palestra sobre inteligência emocional

20h10 – Painel com case de Apiaí, que contará sobre a sua trajetória de sucesso

21h00 – Coffee Break

21h50 – Roda de conversa e networking

Sebrae Delas

O Sebrae-SP acompanha de perto o desempenho feminino nos negócios e, com o objetivo de torná-lo mais competitivo, atua por meio de um movimento exclusivo para as mulheres, o Sebrae Delas. Nele, estão contempladas diversas ações para incentivar, apoiar e fortalecer a cultura empreendedora entre as mulheres. E isso se dá por meio de realização de projetos estruturados e de apoio a diversos eventos para incentivar a conexão entre mulheres e seus negócios, divulgar produtos e serviços feitos por empresárias e promover parcerias.

SERVIÇO

‘Todas por elas’

Data: 27 de março de 2025

Horário: 19h

Local: Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua XV de Novembro, 247, Centro – Apiaí

Inscrições: WhatsApp (15) 99640-1688