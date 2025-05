Sebrae-SP oferece evento gratuito voltado para mulheres empreendedoras em Apiaí

Capacitação abordará aspectos comportamentais para o desenvolvimento de autoestima e tomada de decisões; vagas são limitadas.

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundo Social, Associação Comercial e Sebrae Aqui, realiza o encontro ‘Seja a inspiração para outras mulheres’, que irá ocorrer em Apiaí no próximo dia 15 de maio, às 19h.

O evento acontece na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado à Rua XV de Novembro, 127, Centro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link.

A palestra será ministrada pela analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a qual destaca que o evento faz parte do projeto ‘Mulheres no topo’, com o objetivo de fazer com que elas consigam alcançar o extraordinário em seus negócios.

“As mulheres poderão explorar os princípios do empoderamento feminino e mergulhar no autoconhecimento e autopercepção. Além disto, aprenderão a cultivar a confiança e a autoestima, descobrindo seu valor único para se destacar como um modelo de sucesso e inspiração para outras mulheres”, enfatiza Letícia.

SERVIÇO

Seja a inspiração para outras mulheres’

Data: 15 de maio

Horário: 19h

Local: Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua XV de Novembro, 127, Centro – Apiaí

Inscrições: https://bit.ly/SejaInspiraçãoParaOutrasMulheres