Estado

Sebrae-SP promove evento on-line para ajudar MEIs a crescerem no mercado

Jornal Ita News
Jornal Ita News
1 min Leitura

O Sebrae-SP irá realizar no próximo dia 18 de novembro, às 19h, o MEIMAI$, um evento gratuito e on-line voltado para microempreendedores individuais (MEIs) que desejam impulsionar seus negócios e conquistar novos resultados.

Durante o encontro, as pessoas participantes terão acesso a dicas e estratégias práticas sobre como inovar de forma simples e eficiente, melhorar as vendas, fidelizar clientes e criar novas parcerias.

Segundo o analista de negócios do Sebrae-SP, Raphael Gustavo, o evento foi pensado para ser direto e aplicável ao dia a dia dos empreendedores.

“O MEIMAI$ é uma oportunidade para o MEI dar um passo além, entender melhor seu cliente e aplicar pequenas mudanças que geram grandes resultados. Nosso objetivo é mostrar que crescer é possível, mesmo com poucos recursos”, afirma.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link.

SERVIÇO:
‘MEIMAI$’
Data: 18 de novembro
Horário: 19h
Local: On-line
Inscrição: https://forms.office.com/r/MAgfQ6WMJZ

Artigo Anterior Polícia Civil faz operação para desarticular o fornecimento de drogas na região de Itapeva
Próximo Artigo Câmera flagra tentativa de roubo a mulher no Centro de Itapeva
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção